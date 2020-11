Bertaina (Cisl Fp): "La macchina dei tamponi ormai è al collasso"

“ll numero insufficiente dei macchinari che effettuano le analisi dei tamponi a fronte di una forte richiesta dei cittadini, sta portando il sistema, già carente, al collasso. Siamo di fronte ad attese estenuanti, anche di dieci giorni, per ottenere il risultato dei tamponi molecolari; prenotazioni online che danno come prima data disponibile il 15 novembre (quindi la stessa durata dell’isolamento), numeri del Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), costantemente irraggiungibili, perché sommersi di chiamate. È il caos e non possiamo permettercelo”: lo afferma il segretario regionale Sanità della Cisl Fp Alessandro Bertaina.

“Occorre potenziare subito – continua Bertaina – tutto quanto ruota attorno ai tamponi: dai laboratori al personale impiegato in questo ambito, intensificando le attività di screening tra i lavoratori, in particolare quelli delle aziende sanitarie. Occorre permettere ai cittadini che ne facciano richiesta, a un prezzo stabilito preventivamente ed equo per evitare speculazioni, di rivolgersi anche a laboratori di analisi privati in linea con i requisiti e parametri richiesti di sicurezza e professionalità, per effettuare tamponi naso-faringei e test rapidi che aumenterebbero lo screening della popolazione. In un momento così delicato, questo permetterebbe di dare un po' di respiro alla sanità pubblica particolarmente in affanno”.

Per Bertaina un aiuto potrebbe arrivare dai test rapidi.