Al via GRANPA - Un Parco per amico, campagna di raccolta fondi per bambini e ragazzi in difficoltà

Prende il via giovedì 12 novembre la campagna di raccolta fondi “GRANPA” (acronimo di GRandi Avventure per Piccoli Amici), promossa dal Parco Nazionale Gran Paradiso con Cooperativa Arnica, nell’ambito del progetto Talenti per il fundraising di Fondazione CRT, in collaborazione con UGI Onlus, Fondazione Paideia Onlus e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.



La campagna è stata ideata da un gruppo di dieci studenti partecipanti al corso di alta formazione “Talenti per il fundraising” di Fondazione CRT, che hanno così potuto mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni, ed è finalizzata a realizzare diverse iniziative che consentano a bambini e ragazzi, malati o con disabilità, di vivere in prima persona le emozioni dell’incontro con la natura.



Grazie alla collaborazione della Cooperativa Arnica, bambini e ragazzi seguiti da UGI Onlus e Fondazione Paideia Onlus nell’ambito del progetto “Un parco per amico”, potranno vivere momenti unici di benessere e creatività a contatto con la natura, esplorandola con i cinque sensi con idee e strumenti innovativi.

La campagna, che prevede il ruolo di partner attivo nella raccolta fondi della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, punta a raggiungere 5.000 euro sulla piattaforma GoFundME a partire dal 12 novembre, nella giornata del 28 novembre verranno invece organizzate una serie di attività online (aperte a tutti), che permetteranno di conoscere il Parco in modo diverso.

Nello specifico due sono le macro-iniziative proposte e che potranno essere realizzate concretamente grazie alle donazioni:



“La natura al ritmo delle stagioni”, dedicata ai ragazzi di UGI ONLUS affetti da tumore, prevede laboratori e incontri tematici studiati sulle specifiche esigenze dei ragazzi. Con chi è fuori terapia verranno svolte attività individuali e di gruppo, tra cui giochi ed escursioni nei Parchi alla scoperta del mondo esterno e del suo affascinante mutare nei differenti periodi dell’anno. Con i ragazzi in terapia, invece, è previsto un programma specifico da svolgere all’interno della struttura, per portare loro la natura attraverso storie, giochi e viaggi sensoriali in grado di far vivere ai ragazzi un’esperienza il più possibile immersiva.



“Evolvere Natural-mente”, dedicata ai ragazzi con disabilità di Fondazione Paideia Onlus, intende creare nuove opportunità di incontro fra i giovani ospitati e stimolare in loro il desiderio di stare in gruppo ed immergersi totalmente nella natura per conoscersi meglio e crescere insieme.



Per maggiori informazioni sul progetto è possibile visitare il sito www.pngp.it/UnParcoPerAmico