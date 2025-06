The Heard Garden: l'architettura sonora di Davide Boosta Dileo per l’innovazione sostenibile di The Heat Garden di Iren

Presentata ufficialmente oggi pomeriggio “The Heard Garden”, un progetto di Davide Boosta Dileo, compositore, sound artist e co-fondatore dei Subsonica, realizzato per The Heat Garden, l’Impianto di accumulo del calore del Gruppo Iren, parte integrante della rete di Teleriscaldamento di Torino.

Alla presentazione erano presenti il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente del Gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, l’amministratore delegato di Iren Energia, Giuseppe Bergesio e Davide “Boosta” Dileo.

L’opera si configura come una “architettura sonora” che traduce in musica la tridimensionalità dell’impianto e dei suoi elementi: i suoni che caratterizzano l’impianto – in particolare quelli dei terrazzi e giardini pensili, popolati da circa 21.000 piantumazioni, che ne integrano l’architettura in un connubio tra tecnologia e natura - sono stati catturati digitalmente attraverso algoritmi che ne trasformano la forma, generando un ambiente sonificato in continua evoluzione, in armonia con i processi vitali della struttura.

L’installazione è pensata per arricchire l’esperienza dei numerosi cittadini e professionisti che ogni anno visitano l’impianto (oltre mille nei primi cinque mesi del 2025): grazie a fotocellule, l’interazione con il pubblico attiva un paesaggio sonoro quadrifonico che accompagna l’ascoltatore in una dimensione immersiva e riflessiva. Un’ulteriore fotocellula dà vita a una melodia meditativa ispirata ai Tintinnabuli, che evolve lentamente seguendo i ritmi della natura e il suo dialogo silenzioso con l’intelletto umano.

Il progetto sonoro si integra con l’innovativo concept architettonico di The Heat Garden che, grazie anche alla sua collocazione in un’area centrale di Torino, rappresenta un esempio innovativo che unisce sostenibilità ambientale e soluzioni tecnologiche avanzate.