Nonna Vilma compie 105 anni: grande festa a sorpresa per lei in Borgo Vittoria

Oltre un secolo di vita per nonna Vilma, che oggi ha compiuto 105 anni. Un traguardo importante, che è stato salutato con una grande festa a sorpresa organizzata dal centro anziani il Ponte del volontariato Vincenziano di via Fontanella in Borgo Vittoria.

La storia di nonna Vilma

Nonna Vilma nasce ad Arcola, nello Spezzino, il 3 giugno 1920. Coniugata con Armando, è mamma di Maria, nonna di Diego e bisnonna di Giulio e Vittorio. Si trasferisce a Torino nel 1960, vivendo tutto il cambiamento e lo sviluppo industriale della città nel corso degli anni fino ai giorni d'oggi.

Ha sempre fatto la casalinga,badando alla famiglia. Una persona molto dinamica, che ama stare in compagnia. Frequenta sempre il centro anziani il Ponte di Via Fontanella, che offre importanti spazi di socialità per persone in età più avanzata.

Lettera di auguri e mazzi di fiori

A portare il saluto della Città il consigliere comunale del PD Simone Tosto, che ha letto una lettera d'auguri scritta per lei dal sindaco Stefano Lo Russo e donato un mazzo di fiori. "Ho ribadito - spiega l'esponente dem -quanto il Comune sia riconoscente alle persone come lei, che hanno contribuito allo sviluppo di Torino e che sono un esempio per le nuove generazioni, nell'ottica di un dialogo intergenerazionale sempre più importante nella società odierna".