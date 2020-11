Espositori promozionali: ecco le soluzioni più gettonate tra imprese e attività commerciali

Nella quotidiana operatività delle attività commerciali e in determinati contesti che riguardano le aziende, è importante sviluppare efficaci strategie di comunicazione e marketing, che possano rafforzare e pubblicizzare un brand, al fine di raggiungere i risultati desiderati.

L'essenziale, anche in questa prospettiva, è potersi avvalere di strumenti efficaci e che possano essere di reale supporto nella gestione delle diverse mansioni.

Proprio per questo, sono emerse sul mercato sempre più soluzioni interessanti, che risultano essere particolarmente indicate e apprezzate per la promozione dei prodotti e, più in generale, del proprio business, vale a dire gli espositori pubblicitari.

Naturalmente, per assicurarsi prodotti di qualità e indicati per le proprie, specifiche esigenze, è indispensabile rivolgersi a realtà specializzate del settore, come per esempio Studio Stands, che mette a disposizione di aziende e attività commerciali una vasta gamma di espositori pubblicitari , soluzioni che colpiscono in positivo per performance ed efficacia comunicativa.

Le diverse tipologie di espositori promozionali

In base alle singole esigenze, è possibile optare, per esempio, per un espositore da banco, da parete o, ancora, per un modello multi-messaggio o un più classico cavalletto.

Anche i materiali con cui vengono realizzati questi strumenti sono tra i più diversi, per adattarsi al meglio alle più diverse necessità. È dunque possibile rintracciare espositori pubblicitari in plexiglass, in cartone o impreziositi da led per rendere ancora più evidente il messaggio da veicolare.

Sulla scelta finale, quindi, incidono molto sia le tipicità del business sia quelle della sua comunicazione o dell’ambiente in cui verranno posizionati gli elementi.

I modelli da banco

Tra i modelli di espositori pubblicitari presenti in commercio è possibile trovare, per esempio, gli espositori da banco in cartone. Questo speciale supporto si contraddistingue per la fine stampa che valorizza la comunicazione. A questo si aggiunge, poi, la possibilità di utilizzarlo sia posizionandolo orizzontalmente sia verticalmente. Un'altra particolarità che risulta estremamente pratica è la presenza di una comoda tasca annessa, che può essere destinata all'inserimento di brochure o altro materiale informativo.

Tra le possibilità cui possono fare riferimento aziende e attività commerciali ci sono poi gli espositori cartotecnici da banco. Lo strumento risulta particolarmente efficace quando si ha la necessità di impilare numerosi materiali di comunicazione e, al tempo stesso, si desidera il massimo ordine.

Questo modello, infatti, è stato progettato aggiungendo una serie di ripiani espositivi che sono l’ideale per organizzare ed esporre cartoline, coupon o altri strumenti legati alle promozioni.

Dagli espositori multi-messaggio ai cavalletti

Proseguendo nell’analisi dei migliori prodotti per la gestione dell'esposizione di materiali promozionali, merita una menzione anche l'espositore multi-messaggio.

Lo strumento permette di mostrare in maniera semplice e immediata i diversi messaggi di comunicazione. Dépliant, brochure e cartoline appaiono da subito in ordine e capaci di attirare l’attenzione della clientela, essendo esposte sulla parete.

La caratteristica chiave di questo modello è la grande flessibilità, abbinata a un alto grado di personalizzazione. Oltre a disporre di numerosi spazi in cui inserire i propri materiali, è infatti possibile aggiornarli e rivedere le composizioni in ogni momento, a seconda del gusto o delle necessità. Un aspetto dal grande potenziale nell'attuale mercato, in cui persiste un grande dinamismo delle comunicazioni e delle promozioni attive.