Piemonte campione di innovazione: nel 2019 un brevetto italiano su 10 è nato nella nostra regione. Torino dietro solo a Milano e Bologna

Piemonte cintura nera di innovazione. Lo dicono i numeri, non solo il "sentito dire". E nel 2019 quasi un brevetto su dieci è stato registrato proprio nella nostra regione. Lo dice l'ultima analisi effettuata da Unioncamere, che ha quantificato in 395 le pratiche di "tutela" nate in Piemonte, pari al 9,3% di quanto fatto in tutta la Penisola.

Nell'ultimo decennio, in tutto il Paese sono state 38.970 le domande di brevetti Epo, mentre nel solo 2019 a livello nazionale le domande ammontano a 4.242, dato che pone l’Italia al quarto posto della classifica europea per numero di brevetti, alle spalle di Germania, Francia e Paesi Bassi. Anche se alle nostre spalle si avvicina arrembante la Svezia, che sta crescendo con ritmi ben più incalzanti di quelli italiani (circa il 2,2% contro il nostro +1% annuo).