Dal degrado alla catena di montaggio: le Nazioni Unite premiano l'impegno di Fca per dare lavoro a chi viveva nell'ex Moi

Il termine "occupazione" come minimo comun denominatore, ma in due accezioni completamente diverse. Da un lato, la vita "abusiva" all'interno di un edificio ormai preda del degrado, dall'altro, lo strumento per costruirsi un'esistenza migliore e inserita nella società.

E' la storia di quattro rifugiati che, dopo un periodo trascorso nell'ex Moi (ora chiuso, ma per anni considerato un nervo scoperto della città di Torino), a seguito dello sgombero sono riusciti a imparare un mestiere e trovare un lavoro. Si tratta di John (Nigeria), Mare (Burkina Faso), Adam e Amir, entrambi del Sudan. Da Torino, dopo un periodo di formazione, sono stati impiegati da FCA presso lo stabilimento Sevel di Atessa (in provincia di Chieti, in Abruzzo) e la loro storia è stata addirittura premiata dalle Nazioni Unite tramite la UNHCR, l'alto commissariato per i rifugiati: nella giornata di ieri, a Fca è stato conferito il logo "Welcome. Working for refugee integration" per l’anno 2019.