Sanità Regionale, Boni: "Cirio e Icardi aumenteranno i soldati o si occupano solo di creare nuovi generali?"

"E’ incredibile come in materia di Sanità si assista al proliferare di generali (l’ultimo in ordine di tempo è il Dott. Gianfranco Zulian, neo dirigente del tredicesimo settore della Direzione Sanità, dedicato all’emergenza Covid) e alla concomitante diminuzione continua del personale: al 30 giugno 2020, su un totale di 2.792 unità di personale regionale, i dipendenti della Direzione Sanità (Codice A1400A) erano 241,3, l’ 8,6% del totale". Lo scrive Igor Boni (presidente Radicali Italiani - Assemblea nazionale +Europa).

"C’è stato un aumento del personale della Sanità rispetto alla rilevazione del 31 dicembre 2019 ma tale aumento è puramente nominale perché nel frattempo la Direzione Sanità ha inglobato ben quattro settori prima di competenza della Direzione Coesione Sociale".

"Giustamente il Presidente Cirio e l’Assessore Icardi sono impegnati a implementare il personale delle ASL e delle RSA ma dovrebbero contestualmente rafforzare il cuore amministrativo del sistema regionale, altrettanto importante, letteralmente vitale. Non è possibile scaricare tutte le responsabilità sulla precedente amministrazione di centrosinistra; è passato un anno e mezzo da quando il centrodestra ha vinto le elezioni regionali e sono passati otto mesi da quando è scoppiata la pandemia. Cirio e Icardi hanno avuto tutto il tempo necessario per invertire il lento dissanguamento degli uffici di corso Regina. Ma non hanno fatto nulla".

"Dopo aver assegnato i galloni all’ennesimo generale, si occuperanno anche dei pochi soldati che hanno tenuto le posizioni in questi durissimi mesi? Manderanno loro i necessari rinforzi? Perché gli ospedali e le RSA sono allo stremo ma anche in Corso Regina sono al lumicino".