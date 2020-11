All'Ippodromo di Vinovo, la finale del Campionato Gentleman Piemonte e Liguria

Sempre con le porte chiuse al pubblico e a tutti i non addetti ai lavori, sempre con il massimo rispetto delle norme previste dall'ultimo Dpcm, ma l'attività del trotto all'Ippodromo di Vinovo va avanti e sarà così da qui a fine anno.

Al centro del programma previsto sabato 14 novembre c'è la finale del Campionato Gentleman Piemonte e Liguria, una corsa molto sentita per i proprietari che in quest’occasione potranno cimentarsi al sulky dei loro cavalli.

In 9 al via disposti sui tre nastri dai 2.060 ai 2.100 metri, con i più attesi in fondo. Sono Michele Bechis con Zar Dei Baba e Jacopo Brischetto al sediolo di Tarim, entrambi molti adatti a questo schema di gara. Terzo incomodo potrebbe essere Vicoletto Breed con Cesare Bonacci. Ma da vedere abbiamo anche Troy Holz con Graziano Reggiani e Singapore con Enrico Colombino che è anche il presidente del Gentleman Club Piemonte e Liguria. Il via delle 8 corse alle 14, mentre l'appuntamento successivo a Vinovo sarà sanato 21 novembre.