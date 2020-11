Container per i senza tetto vicino allo stadio della Juve, Petrarulo chiede spiegazioni alla sindaca: "Si rischia di crerare una bomba ad orologeria"

Apprendiamo che sono stati allestiti 30 container, per i senza fissa dimora, vicino allo Stadio della Juve: con questi nuovi 60 posti letto si arriva ad un totale di 800 in tutta la città. Con l'arrivo del freddo e l'aggravarsi della pandemia, la situazione, senza controlli sanitari accurati non limitati alla sola misurazione della temperatura, rischia di trasformarsi in una bomba a orologeria.

Il Capogruppo del Gruppo consiliare Lista Civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo ha richiesto le comunicazioni urgenti della Sindaca nella prossima seduta del Consiglio Comunale, che però non sono state accettate, per sapere come mai non si siano previsti almeno test veloci, all'ingresso, per gli utenti, visto il grave momento sanitario che stiamo vivendo.

Questo rifiuto ci preoccupa molto, perchè sono state respinte a scapito di un intervento importante a maggior tutela sia di tutti coloro che usufruiscono di tali possibilità sia di coloro che prestano il loro servizio in tali strutture quali volontari e agenti di Polizia Municipale lì allocati.