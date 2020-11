A Natale è più facile fare un regalo con L'Albero delle Caramelle. Il punto vendita di via Carrera 2 a Torino, lancia la “Christmas Card” e la consegna domicilio per offrire un servizio più completo in occasione delle festività natalizie.

Nel negozio oppure sul catalogo online che puoi trovare al seguente link: https://bit.ly/2Pe2fQt puoi trovare ogni genere di dolcezza con confetti, caramelle, torte di caramelle ma anche tanti palloncini colorati, gadget, bomboniere, tovaglie, piatti e tovaglioli con grafiche di ogni genere per allestire i tuoi party o le tue feste in famiglia per qualsiasi genere di ricorrenza, dal compleanno, all’addio al celibato e nubilato, al matrimonio e per ogni target d'età.

Lo staff dell’Albero delle Caramelle saprà darti i migliori consigli per ogni necessità.

Potrai richiedere allestimenti e prodotti confezionati "su misura" per la ricorrenza che hai piacere di festeggiare, nel rispetto delle normative e della sicurezza delle persone che saranno con te.

Hai piacere di realizzare dolci e torte fatti in casa?

È molto assortita, infine, la proposta di ingredienti per la decorazione di torte e dolciumi, particolarmente richiesta da tutti i clienti amanti dell'arte pasticciera.

Per informazioni:

L'Albero delle Caramelle

Via Valentino Carrera 2, Torino

Telefono: 391 3896635

Orari: 9.30/ 12.30 - 15.30/ 18.30 lunedì su appuntamento

Catalogo online: https://bit.ly/2Pe2fQt