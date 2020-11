Capire il funzionamento delle criptovalute in maniera molto semplice e veloce

Gli stipendi guadagnati dagli sviluppatori blockchain mostrano quanto sono valutati: secondo Indeed, lo stipendio medio di uno sviluppatore full-stack è superiore a $ 112.000. C'è anche un sito web dedicato per lavori in criptovaluta.

Sia che tu sia interessato a una carriera come sviluppatore blockchain o che tu voglia semplicemente informarti meglio su questo come su tanti altri aspetti del mondo degli investimenti perché ti sei da poco iscritto in una delle piattaforme per il trading online, questo articolo saprà offrirti una visione chiara e dettagliata sulle criptovalute.

Nell'era degli uomini delle caverne, le persone usavano il sistema del baratto, in cui beni e servizi vengono scambiati tra due o più persone. Ad esempio, qualcuno potrebbe scambiare sette mele per sette arance. Il sistema di baratto è caduto fuori uso popolare perché aveva alcuni difetti evidenti:

Le esigenze delle persone devono coincidere : se hai qualcosa da scambiare, qualcun altro deve volerlo e tu devi volere ciò che l'altra persona offre.

: se hai qualcosa da scambiare, qualcun altro deve volerlo e tu devi volere ciò che l'altra persona offre. Non esiste una misura comune del valore: devi decidere quanti dei tuoi articoli sei disposto a scambiare con altri articoli e non tutti gli articoli possono essere divisi. Ad esempio, non puoi dividere un animale vivo in unità più piccole.

La merce non può essere trasportata facilmente, a differenza della nostra valuta moderna, che sta in un portafoglio o è conservata su un telefono cellulare.

La valuta moderna include valuta cartacea, monete, carte di credito e portafogli digitali, ad esempio Apple Pay, Amazon Pay, Paytm, PayPal e così via. Tutto è controllato da banche e governi, il che significa che esiste un'autorità di regolamentazione centralizzata che limita il funzionamento della valuta cartacea e delle carte di credito.

Valute tradizionali vs criptovalute

Immagina uno scenario in cui vuoi ripagare un amico che ti ha comprato il pranzo, inviando denaro online sul suo conto. Esistono diversi modi in cui ciò potrebbe andare storto, tra cui:

L'istituto finanziario potrebbe avere un problema tecnico, ad esempio i suoi sistemi sono inattivi o le macchine non funzionano correttamente.

Il tuo account o quello del tuo amico potrebbe essere stato violato, ad esempio potrebbe esserci un attacco di negazione del servizio o un furto di identità.

I limiti di trasferimento per l'account tuo o di un tuo amico potrebbero essere stati superati. C'è un punto centrale di fallimento: la banca.

Questo è il motivo per cui il futuro della valuta è nelle criptovalute. Ora immagina una transazione simile tra due persone che utilizzano l'app bitcoin. Viene visualizzata una notifica che chiede se la persona è sicura di essere pronta a trasferire bitcoin.

In caso affermativo, viene eseguita l'elaborazione: il sistema autentica l'identità dell'utente, controlla se l'utente dispone del saldo richiesto per effettuare la transazione e così via. Fatto ciò, il pagamento viene trasferito e il denaro finisce sul conto del destinatario.

Tutto questo avviene in pochi minuti. Questo è la sintesi di cosa sono le criptovalute:ora andiamo a vedere qual è un modo semplice ed efficace per spiegare questo argomento cosi importante e affascinante alle persone inesperte.

Criptovalute: come spiegarle alle persone inesperte

Nel momento in cui decidiamo di spiegare le criptovalute a persone che vorrebbero conoscere questo mondo affascinante ma sono totalmente inesperte(come potrebbero essere gli anziani), dovremmo seguire alcune regole.

La prima è non usare termini tecnici: Può creare confusione e non è necessario. La stessa blockchain, ad esempio, è in realtà solo un database o un registro distribuito.

Se per ipotesi un genitore anziano chiede una spiegazione di come funziona tutto questo, sarebbe buono usare un esempio: si potrebbe dirle di immaginare di inviare soldi a suo fratello. Per fare ciò, dovrebbe inserire una nuova voce nel registro: questa voce viene visualizzata e archiviata da migliaia di altri computer che confermano che la transazione è autorizzata e legittima.

Quindi come possiamo vedere non è difficile spiegare le criptovalute e anzi è importante farlo perché diventeranno sempre più importanti.