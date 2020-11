Chieri, altri 15mila euro per i micro prestiti del Fondo Sorriso

Il Comune di Chieri ha stanziato ulteriori 15mila euro a favore del Fondo di solidarietà “SO.RRI.SO” (Solidarietà che riavvicina e sostiene), un progetto della Fondazione Don Mario Operti finalizzato al sostegno di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica e lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Lo scorso settembre il Comune di Chieri aveva aderito al Fondo “SO.RRI.SO” attraverso un contributo di 20mila euro per attivare micro-prestiti sociali destinati a persone o famiglie residenti sul proprio territorio. Lo annuncia l’assessore alle Politiche sociali Raffaela Virelli. “Si tratta di un intervento emergenziale integrativo alle altre iniziative già messe in campo: i micro-prestiti sono destinati ad aiutare soggetti che si trovano in una difficoltà economica momentanea e per i quali non sono attivabili i normali strumenti di aiuto. Ai 20 mila euro iniziali abbiamo aggiunto ulteriori 15mila euro. Inoltre, abbiamo portato a 37mila euro il fondo di solidarietà istituito nel mese di aprile, e destinato ad aiutare quei cittadini che, a causa della diminuzione del reddito familiare nelle settimane di lockdown, si sono trovati in difficoltà a pagare l’affitto della loro abitazione".

"Dall’ultimo report di Confedilizia risulta che la scorsa primavera il 25% degli inquilini non sono riusciti a pagare il canone, e si stima che questa percentuale sarà destinata a salire fino al 40%. Con questo ulteriore stanziamento non solo riusciamo ad accogliere tutte le richieste che sono giunte ma il Comune raddoppierà il contributo massimo di 500 euro portandolo a 1000 euro. Infine, in questi giorni stiamo valutando ulteriori forme di aiuto da mettere in atto a sostegno delle famiglie in difficoltà per il Covid19”.