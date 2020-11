Non tutti gli hamburger sono uguali

Sono molti i miti e le credenze collettive che riguardano le materie prime utilizzate nei fastfood, tanto che i piatti che vi vengono serviti vengono comunemente definiti "cibi spazzatura" a voler richiamare la loro scarsa qualità.

Il junk food, come viene definito utilizzando termini anglosassoni, ha sicuramente delle ripercussioni piuttosto negative sulla nostra salute soprattutto se assunto in un contesto di una vita sedentaria.

In questo preciso periodo storico, durante il quale il COVID 19 sta costringendo milioni di italiani a stare a casa sfruttando modalità di lavoro agile o di smart working, sicuramente andrebbe evitato di ordinare cibo poco sano e di dubbia provenienza. La sedentarietà abbinata ad un’alimentazione scorretta comporterebbe inevitabilmente un aumento di peso.

Con questo articolo vogliamo però sfatare un mito, dimostrando che ad oggi esistono anche catene di fastfood che offrono in modalità delivery cibo di altissima qualità che nulla ha da invidiare a quello di ristoranti più rinomati o stellati.

L’esempio più classico e lampante è quello di M**Bun, un hamburgeria a Torino che offre panini e molti altri piatti preparati con materie prime selezionatissime provenienti da una filiera controllata. L’offerta di M** Bun è frutto di una attenta ricerca gastronomica e di una forte passione per il proprio lavoro.

Il concetto di KM 0 e di filiera corta sono punti fermi ed imprescindibili della filosofia aziendale di questa hamburgeria.

L'hamburger offerto da M** Bun è un prodotto veloce nei tempi di consumo ma lento nel suo processo di produzione.

D’altronde, una semplice traduzione dal piemontese ci fa intendere che M** Bun non vuol dire nient’altro che “solamente buono”.

Ma cosa vuol dire materie prime selezionate e filiera controllata?

Al giorno d’oggi è alto il rischio che concetti di selezione delle materie prime di filiera corta vengano abusati.

Perché vengano rispettati è importante avere un proprio allevamento e rispettarne i giusti tempi, gestire correttamente la maturazione delle coltivazioni. Inoltre, conservare e cuocere correttamente le materie prime sono solo alcune delle regole per poter offrire carne di qualità selezionata e controllata.

M** Bun serve solo carne lavorata nella propria azienda agricola, prodotta da animali allevati e nutriti con cereali e foraggio coltivati nella stessa azienda.

Il tutto viene accompagnato da pane a lievitazione naturale, patate non surgelate e molteplici bevande a filiera corta.

La filosofia alla base di M** Bun è quella di un altro mondo possibile, in cui esiste un nuovo modo di allevare e coltivare per offrire una nuova modalità di nutrirsi e godere del cibo.

Un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria in cui al primo posto ci sono le persone, siano esse clienti o dipendenti, con un’attenzione nuova a ciò che viene servito.

M** Bun dimostra che si può mangiare con gusto senza perdere di vista la qualità.

Quale è la differenza con un fast food "commerciale"?

L'utilizzo di materie prime di scarsa qualità si caratterizza per un elevato apporto calorico e per un ridotto valore nutrizionale. La cattiva alimentazione da junk food può incidere gravemente sulla salute delle persone, accorciandone la speranza di vita, e si pone come causa di diverse patologie tra le quali:

colesterolo alto

malattie cardiovascolari

sovrappeso ed obesità

problemi dentali

digestione lenta

alcuni tipi di cancro

alterazione nel gusto

Non va inoltre sottovalutato un discorso etico e morale riconducibile al consumo di cibo spazzatura, motivo per il quale le persone che hanno a cuore tematiche dell’ambiente e della natura sono portati ad abbandonare il consumo di questi cibi.

La produzione di junk food richiede enormi dispensi energetici, senza considerare alla quantità di rifiuti prodotti per il suo packaging.

Se desiderate degustare un hamburger di qualità, vi basta sapere che esistono in tutta Italia aziende come M**Bun che dispongono di una propria azienda agricola e che producono carne da generazioni, portando avanti cultura e rispetto del territorio in cui si trovano. Il tutto servito con imballaggi, piatti, bicchieri e posate totalmente compostabili.

Se poi avete intolleranze ed allergie basta comunicalo in cassa e saranno lieti di soddisfare ogni vostra esigenza. Tutti i ristoranti M** Bun aderiscono al programma “Alimentazione Fuori Casa” dell'associazione Italiana Celiachia. Non manca inoltre un’offerta per i clienti vegetariani o vegani.

M** Bun è la perfetta sintesi dell’unione di due filosofie alimentari tra loro opposte: lo slow ed il fast food.