Ombre sul Natale, ma gli artigiani attaccano: "Prodotti locali, non arricchiamo Amazon"

Mancano ancora 40 giorni (un periodo che lo stesso ministro della Sanità, Roberto Speranza ha definito piuttosto lungo, a livello epidemiologico), ma ogni ora che passa stende ombre sempre più lunghe sul prossimo Natale, con il rischio concreto che si debba rinunciare a una buona fetta delle tradizioni per combattere la diffusione del Covid.

Un sistema di restrizioni che potrebbe portare ancora più disagi al mondo dell'artigianato e del commercio, in termini di vendite e di giro d'affari. Ecco perché - proprio dal mondo dell'artigianato regionale - si leva un appello, quasi un grido di dolore.



"Quello che ci attende sarà uno dei Natali più tristi e difficili dal dopo guerra - dice Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte -. Nella speranza che nel mese di dicembre si allentino alcune restrizioni e si mettano artigiani e commercianti nella condizione di lavorare senza perdere la ‘finestra natalizia’- ipotesi che segnerebbe la fine certa per molte attività che nel 2021 non sarebbero in grado di riaprire- voglio lanciare un appello: a Natale regalate prodotti del nostro artigianato, non ordinate su Amazon e sugli altri portali di acquisti on line”.