‘Torino city love’, unico progetto italiano finalista agli 'World smart city awards 2020'

Domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 14, si terrà - completamente online - la decima edizione degli World Smart City Awards 2020, organizzati dallo Smart City Expo World Congress (SCEWC). L’importante concorso internazionale premia i progetti, le idee e le strategie pionieristiche provenienti da tutto il mondo, che mirano a rendere le città più vivibili ed economicamente sostenibili.

Quest'anno tra i 27 finalisti provenienti da 5 continenti c'è una sola città italiana (l’unica dell'Unione Europea nella categoria Covid-19 Award). Si tratta di Torino con il progetto ‘Torino City Love’, l’iniziativa di solidarietà digitale promossa dall’Assessorato all’Innovazione nel contesto di Torino City Lab, il “laboratorio a cielo aperto” di innovazione del capoluogo piemontese.

‘Torino City Love’ nasce a marzo 2020 per rispondere alla pandemia Covid-19, chiamando a raccolta i partner tecnologici della Città di Torino per offrire risorse, azioni e competenze a supporto di cittadini e imprese del territorio.

Microsoft, Cisco e TIM sono alcuni dei testimonial dell’iniziativa che ha raccolto oltre 90 “progetti innovativi” di solidarietà attraverso i vari partner e la piattaforma di candidatura online.

I finalisti degli World Smart City Awards 2020 sono stati selezionati a livello mondiale e suddivisi in 7 categorie: City Award, Covid-19 Award, Enabling Technologies Award, Urban Environment Award, Mobility Award, Governance and Economy Award, Living and Inclusion Award.

Il progetto italiano ‘Torino City Love’ rientra nella categoria Covid-19 Award gareggiando direttamente con altre 5 progetti provenienti da Singapore, New York City, il Triangolo della Ricerca (USA), Londra e Kuching (Malaysia).

A contendersi l'ambito premio City Award, invece, saranno le città di Belo Horizonte (Brasile), Lisbona (Portogallo), San Pietroburgo (Russia), Shanghai (Cina), Tampere (Finlandia) e Yokohama (Giappone).

Secondo gli organizzatori dell’evento, “le numerosissime candidature di questa edizione sono state di altissimo livello e hanno coinvolto ben 46 Paesi di tutto il mondo”.

“È un grande riconoscimento per la capacità che ha avuto la Città nello spostare velocemente il focus delle politiche dell'innovazione dai soggetti più veloci e reattivi a quelli più deboli e maggiormente colpiti dalla pandemia”, dichiara Marco Pironti, assessore all'Innovazione della Città di Torino.

Con la Cerimonia degli Awards i partecipanti e i loro progetti saranno sotto i riflettori di una rinomata piattaforma internazionale e di fronte ad un pubblico vasto e diversificato. I vincitori saranno insigniti di un riconoscimento di livello mondiale.

Il contesto più ampio di questo premio internazionale è lo Smart City Live (SCL), l'edizione digitale di due giorni dello Smart City Expo World Congress (SCEWC) organizzato da Fira de Barcelona. Evento virtuale di matchmaking e conferenze dedicato ai temi delle Smart Cities attraverso due giornate (17-18 novembre) di incontri individuali tra imprese, università e centri di ricerca, autorità pubbliche e municipalità per discutere proposte progettuali ed eventuali collaborazioni.

Lo Smart City Live e gli World Smart City Awards sono ad accesso libero, basta registrarsi sul sito ufficiale dell’evento:

https://www.smartcityexpo.com/

https://www.smartcityexpo.com/agenda/world-smart-city-awards-ceremony/