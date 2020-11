Coronavirus, attivato a Moncalieri nuovo hot stop tamponi

Dopo i tanti problemi, le lunghe code, i ritardi e i disguidi delle settimane scorse, prosegue il potenziamento del servizio tamponi nei territori dell'Asl To5.

Da oggi, martedì 17 novembre, l'Azienda sanitaria ha attivato un nuovo hot spot dedicato all’effettuazione dei cd test rapidi per la ricerca delle persone positive al Covid-19 a Moncalieri, in via Eduardo de Filippo. I locali (messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale) sono situati all’ingresso delle Fonderie Limone. Inizialmente l’orario di effettuazione test (anch’essi su prenotazione) sarà dalle 13 alle 16, ma a breve l’apertura verrà ulteriormente ampliata.

Ieri, lunedì 16 novembre, era stato attivato il nuovo hot spot “Rapidi” anche a Carmagnola, in piazza Manzoni (ex sede della Croce Rossa). Questo punto, con accesso separato rispetto a quello destinato ai test molecolari è operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle 16 e consente di processare più di 50 test rapidi al giorno. “Con la messa a disposizione dei locali di via Eduardo de Filippo da parte dell’amministrazione comunale - dichiara il Direttore Generale Massimo Uberti - che personalmente ringrazio, l’Asl To5 sarà in grado entro la fine del mese di novembre di processare oltre 200 test rapidi al giorno, potenziando così l’offerta di test molecolari “tradizionali” dei vari pit stop dislocati sul territorio”.

Al servizio si accede solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi a cura del proprio medico di famiglia che sulla base delle proprie valutazioni cliniche potrà indirizzare il paziente a questa nuova tipologia di test. L’esito del test viene comunicato subito all’utente, dopo circa 20 minuti dall’effettuazione del test stesso. Solo in caso di positività, il medico refertante valuterà se fare il test molecolare di conferma: in tal caso esso verrà effettuato immediatamente.

Gli esiti del test rapido (negativo o positivo) verranno caricati su piattaforma regionale e resi visibili al medico di famiglia.