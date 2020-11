Buone notizie per gli amici a quattro zampe: martedì prossimo riapre il Canile Rifugio di Torino

Il count down per gli amanti degli animali è iniziato: tra pochi giorni riaprirà infatti riaprirà il Canile Rifugio Città di Torino. Da martedì 24 novembre sarà infatti possibile recarsi presso la struttura di Strada Cuorgnè 139 per visitare i cani e gatti.

Ma non solo. Oltre alle visite, si potranno portare coperte, giochi e doni, oltre che portare a spasso gli animali che si trovano all’interno del canile. L’accesso, vista la pandemia in corso, sarà consentito solo ed esclusivamente su prenotazione scrivendo all’indirizzo mail canilerifugio@comune.torino.it. negli orari 14:30-17.

Sarà poi il personale del canile ad organizzare gli accessi in modo tale da non creare assembramenti. “Se avevate già iniziato un percorso di adozione o già concordato una visita pre-lockdown, avrete un diritto di prelazione” fanno sapere dal Canile Rifugio. Porte aperte anche per i volontari, che a partire da martedì 24 novembre potranno tornare ad allietare le proprie giornate facendo del bene agli amici a quattro zampe “torinesi”.

Soddisfatto dell’imminente riapertura del Canile Rifugio Città di Torino, l’assessore alla Tutela degli Animali, Alberto Unia: “L’accesso su prenotazione è indispensabile per continuare a fornire un servizio importante e allo stesso tempo per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti”.