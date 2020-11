Volley, il Barricalla CUS Torino ritorna in campo contro Sassuolo

Dopo oltre un mese dall’ultima gara disputata il Barricalla CUS Torino Volley torna finalmente in campo domenica 22 novembre alle ore 17 al Pala Gianni Asti, contro il Green Warriors Sassuolo. Un momento atteso da tempo e che riempie di felicità i cuori di tutti, una vera e propria boccata d’aria fresca.

Queste le parole del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio: “E’ stato ed è ancora un periodo difficile per tutti noi ma lo stiamo affrontando con orgoglio e determinazione. Sono entusiasta all’idea che domenica si tornerà in campo, e sono felice per le nostre ragazze che fortunatamente stanno tutte bene. Il sentimento che prevarrà sarà quello della ripresa, del superamento di un periodo di difficoltà; noi torinesi, noi italiani, abbiamo bisogno di questi momenti e spero che in futuro siano sempre più numerosi".

"Dedico infine un augurio di pronta guarigione ai nostri collaboratori che ancora stanno affrontando questo virus. Forza ragazze e forza CUS Torino”.