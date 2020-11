Aloe Arborescens: la ricetta di Padre Zago per la cura di diverse malattie

Già dai tempi antichi l’utilizzo delle piante come primo rimedio medico era assai diffuso ed oggi si sono fatti notevoli passi avanti sotto questo punto di vista, grazie anche alle nuove conoscenze chimiche e biologiche. Una delle piante che ha maggiormente stupito in questi ultimi anni è senza dubbio l’aloe: la gelatina contenuta all’interno delle sue foglie è in grado di apportare un ottimo contributo in caso di scottature e ustioni, ma non solo.

Proprio per le sue proprietà rigeneranti e antibatteriche, questa pianta viene oggi utilizzata in moltissimi prodotti cosmetici, in grado di rendere visibilmente migliore la pelle. Non mancano poi le bevande a base di aloe, che hanno un effetto antiossidante sull’organismo, favorendo la rigenerazione cellulare. Ma non è finita qui, perché i suoi effetti benefici sono veramente moltissimi, ed alcuni di grande rilevanza scientifica.

Tra i suoi usi più diffusi, da segnalare è sicuramente la sua capacità antinfiammatoria, detox e di supporto al sistema immunitario. Attraverso alcuni studi, poi, è stato dimostrato che l’aloe Arborescens è un ottimo alleato nel trattamento di alcune patologie anche molto importanti, che possono colpire l’organismo.

La ricetta di Padre Zago per la cura dei tumori

Ovviamente essendo una pianta che possiede circa 300 varianti di specie, in commercio sono presenti moltissimi preparati diversi ottenuti mediante l’utilizzo dell’aloe, ma quello che scientificamente ha assunto una rilevanza davvero notevole è quello rappresentato dalla ricetta di Padre Zago.

Brasiliano ma di origini italiane, questo frate francescano pare aver trovato un giusto equilibrio di componenti in grado di curare alcune forme tumorali in alcuni casi, e di migliorare la qualità di vita, nonché di influire positivamente sulla sua aspettativa.

La relazione assunzione - beneficio è stata dimostrata anche da alcune ricerche svolte dal Dott. Paolo Linzoni, oncologo dell’ospedale San Gerardo di Monza, in collaborazione con il Dott. Adelio Alberto Mora: i dati raccolti hanno infatti confermato che i pazienti trattati con radioterapia che avevano assunto il composto con aloe Arborescens avevano ottenuto una migliore e più ampia aspettativa di vita, ed una maggiore risposta dell’organismo alle cure chemioterapiche.

Composto all’aloe: meglio il fai da te o l'acquisto?

La ricetta di Padre Zago prevede l’utilizzo di aloe Arborescens, miele e grappa, che se opportunamente dosati permettono di ottenere ottimi risultati. Per ottenere i risultati esposti è importante avere una corretta miscela degli ingredienti necessari, ottenuta attraverso determinati processi.

