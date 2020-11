Meteo, su Torino e provincia una settimana mite, ma da sabato potrebbe peggiorare

Dall'inizio della settimana l'alta pressione dall'Atlantico tornerà nuovamente protagonista riproponendo nebbie in pianura e temperature miti in montagna. Prosegue un Novembre eccezionalmente asciutto, anche se forse come accennato ci potrebbe essere un ribaltone, con maltempo il prossimo fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo tempo poco nuvoloso o sereno, salvo nebbie persistenti sui bassi piani, dove saranno possibili ancora gelate oggi sul settore rurale con termometro sotto lo zero. Termometro con minime in pianura intorno -1-3°C e massime 10-11°C. Venti deboli di direzione variabile in pianura.