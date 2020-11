Torino, vandalizzata la targa dei giardini ex Venchi Unica di Pozzo Strada

La targa posta al centro dei giardini ex Venchi Unica di via Fenoglio, nel quartiere Pozzo Strada al confine tra le Circoscrizioni 3 e 4 (nei pressi di corso Francia e corso De Sanctis), è stata vandalizzata e risulta al momento illeggibile.

A segnalare la situazione è il Comitato C4: “Sollecitiamo - dichiara il segretario Lorenzo Ciravegna – un intervento di sostituzione del leggio metallico/marmoreo della lastra ammalorata; l'area è già degradata dallo scarso senso civico di molti cittadini e le condizioni della targa non fanno altro che aumentare il degrado e la percezione di abbandono e insicurezza della zona”.

Ma non finisce qui perché, a poche centinaia di metri di distanza, a fare le spese di atti vandalici è anche la targa di via Gravere, all'angolo con corso Montegrappa: “Anche in questo caso – conclude Ciravegna - chiediamo un intervento di pulizia/rimozione delle scritte”.