A Trofarello un pranzo solidale per non lasciare indietro nessuno

Si è svolto ieri, venerdì 19 dicembre, il pranzo solidale “Aggiungi un posto a tavola”, fortemente voluto dal sindaco di Trofarello Stefano Napoletano e dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire un momento di convivialità e calore umano alle persone sole, trasformando un semplice pasto in un’occasione di incontro e condivisione.

Napoletano: "L'importanza di condividere"

Il sindaco, presente all’evento, ha sottolineato come le feste rappresentino un tempo di affetti, gioia e desiderio di stare insieme: "Con questo spirito è nato il pranzo – ha dichiarato – un gesto semplice che porta con sé il valore profondo della parola condividere".

Un esempio concreto di comunità che si stringe attorno ai più fragili, dimostrando che Trofarello vuole essere una città che non lascia indietro nessuno.

Il contributo delle associazioni

L’organizzazione ha visto la collaborazione degli uffici del comune, dell’Unione dei Comuni di Caritas, Pro Loco, Oratorio Don Bosco, Quadrifoglio e Croce Rossa, Auser insieme alla generosità di diverse realtà del territorio. Dal Bar La Piazzetta e la DAF, che hanno donato i dolci per la festa, alla Ghota d’Oro per i vini, fino a Sodexo che ha contribuito alla gestione e distribuzione dei pasti.