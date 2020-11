Scuola, Lubatti (Azione): "Più risorse per il trasporto scolastico: solo così si vince il contagio"

"Continuano gli annunci del Governo sulla presunta priorità di riaprire le scuole: nei fatti però manca totalmente un piano della mobilità per gli studenti e vengono rigettate tutte le nostre proposte in merito. Se il Governo intende davvero garantire la sicurezza dei cittadini deve occuparsi delle modalità di trasferimento nel tragitto casa-scuola, visto che è già provato dai fatti che gli assembramenti più pericolosi avvengono proprio sui mezzi pubblici nel raggiungere il plesso scolastico e nel ritorno a casa".



Non si placa la discussione sul fronte dei contagi e dei ruoli che possono avere in questo contesto le diverse fasi della quotidianità. A far sentire la propria voce è Claudio Lubatti, responsabile nazionale del mobilità e trasporti di Azione. "Abbiamo proposto di incrementare da 150 a 300 milioni di euro per il 2021 il fondo destinato a consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico e di incrementare da 200 a 400 milioni di euro per il 2021 quello per consentire servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale: non saranno le proposte della ministra Demicheli di andare a scuola la domenica a risolvere il problema", conclude Lubatti.