Online il nuovo sito e l'app Municipium del Comune di Venaria

E’ online il nuovo sito web del Comune di Venaria Reale, completamente rinnovato. Il portale istituzionale si presenta con una nuova interfaccia grafica e un’organizzazione dei contenuti studiata ad hoc per facilitare la navigazione.

«La nostra città si è adeguata alle linee guida di design per i siti della Pubblica Amministrazione, forniti da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale – afferma il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi – Il sito del Comune è uno strumento di fondamentale importanza per comunicare in maniera efficace con i cittadini».

In questo primo periodo, il sito è stato oggetto di numerose revisioni, al fine di garantire una navigazione di semplice intuizione per gli utenti. Lo stile resta quello istituzionale, ma l’impegno da parte dei redattori è quello di utilizzare un linguaggio comprensibile e chiaro per tutti.

Una nuova architettura, che vede nell’home page un menù suddiviso in differenti sezioni: nella parte superiore dello schermo, il canale Aree tematiche, in cui sono presentati tutti i settori del Comune; Amministrazione, in cui l’amministrazione comunale è protagonista nelle funzioni dei diversi amministratori, il Consiglio comunale, le Società Partecipate, i regolamenti, la modulistica. Poi, Vivere Venaria Reale, in cui sono contenute informazioni di pubblica utilità, i temi del “Turismo e del territorio” con la storia e la conoscenza di quanto succede in città, le informazioni turistiche e sulla ricettività alberghiera e i ristornanti, lo stradario. A seguire, la parte che riguarda gli Uffici, in cui vengono illustrate le attività svolte dagli uffici comunali e l’organigramma, orari e contatti.

Nella parte centrale dell’home page, Speciale Covid19 – Corona virus, in cui si trovano le informazioni sull’ emergenza epidemiologica, i vari DPCM e Ordinanze della Regione Piemonte e della città, che riguardano il tema. Subito a fianco, l’accesso a Certificati Anagrafici – on line, con le procedure per ottenere i certificati in modo autonomo e l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico. A questo, viene affiancato lo spazio per il SUE – Sportello Unico Edilizia, rivolto a cittadini e operatori.

Nella sezione sottostante si accede alle Notizie, con tutto quanto pubblicato, in ordine cronologico, che ha la necessità di avere evidenza per un maggior apporto all’ informazione e alla trasparenza rivolta al cittadino, sui progetti principali dell’Amministrazione.

Il motore di ricerca interno diventa il fulcro del sito, abilitato a dare indicazioni puntuali e più veloci al cittadino.

Gli appuntamenti con gli Eventi li troviamo, scorrendo la pagina verso l’alto, appena al di sotto della zona centrale, dopo tutte le notizie, è possibile consultare lo spazio dedicato agli strumenti di comunicazione dell’Ente: “Venaria Media e Social”, in cui VenariaTv, Venaria Oggi, RVR-Radio Web Venaria Reale e i social, sono a disposizione dei cittadini per informarsi sull’Amministrazione comunale, con servizi ad hoc.

In basso alla pagina, seguono i box di collegamento ai servizi principali, l’Amministrazione Trasparente, l’Albo Pretorio, i contatti della Città di Venaria Reale. «Alla novità del sito web istituzionale è collegata anche l’applicazione Municipium – afferma la dirigente dei Servizi Innovazione e Informatizzazione, Nicoletta Blencio,– la quale diventa attiva a tutti gli effetti, dopo un periodo di sperimentazione. Ogni notizia o evento pubblicati nel sito web sono automaticamente riportati anche nell’applicazione, con la possibilità per gli utenti di ricevere notifiche sul proprio smartphone e di condividere le informazioni attraverso i propri profili».

L’applicazione gratuita permette un facile accesso a notizie, eventi, mappe, segnalazioni e servizi utili. Abilitando la funzione di notifica è possibile inoltre essere avvisati in tempo reale ogni qualvolta venga pubblicata una nuova notizia da parte dell’Amministrazione.

“Municipium” si può scaricare gratuitamente negli store online sia per Android sia per Apple. Una volta installata, basterà digitare Venaria Reale nella barra di ricerca per entrare nel profilo del Comune, contenente tutte le informazioni di base, le mappe e le notizie.

«Una iniziativa molto interessante per i cittadini è quella di poter ricevere un promemoria giornaliero anche per la raccolta dei rifiuti – aggiunge il Sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi – Questa notifica ricorderà al cittadino quale rifiuto dovrà conferire in strada per il giorno successivo».

L’applicazione permette all’Ente anche di avviare e gestire sondaggi e ai cittadini di effettuare segnalazioni. Tutti gli eventi e le notizie, infine, possono essere facilmente condivise sia dal portale web sia dall’app, tramite sms, Whatsapp e su tutte le principali piattaforme social.

Il progetto è stato sviluppato dal personale tecnico del Settore Innovazione, in collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione, che in stretta relazione con tutti i settori dell’Amministrazione, ne curerà i contenuti e le pubblicazioni. Informazioni: www.comune.venariareale.to.it