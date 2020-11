Moncalieri, una mancata precedenza all'origine di un brutto incidente

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. E' stata quasi di sicuro una mancata precedenza la causa di un incidente capitato nella tarda serata di venerdì 27 novembre a Moncalieri, all’angolo tra via Somalia e via Sauro.

Due vetture si sono scontrate e una delle due si è ribaltata, nella carambola che ne è conseguita. All’interno, il conducente ferito è rimasto incastrato, obbligando all’intervento i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere: l'uomo è stato trasportato al Cto di Torino, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Gli accertamenti sono stati portati avanti dalla Polizia locale di Moncalieri.