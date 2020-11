Il miele, un dolce elisir per la salute. Scopriamone proprietà e benefici con Fab SMS

Il miele, oltre a essere gustoso e a farci compagnia nelle sere d’inverno insieme a una tazza di tisana fumante, possiede numerosi benefici per la salute del nostro organismo. Utile per rafforzare le difese immunitarie e per favorire la digestione, è ricco di proprietà apprezzate fin dall’antichità. Scopriamole insieme a Fab SMS!

Quale miele scegliere. Esistono diversi tipi di miele che possono essere distinti in base alla provenienza del nettare (acacia, tiglio, castagno, millefiori, ecc), al colore (bianco, biondo, scuro) e al metodo di estrazione (vergine, centrifugato, torchiato). Fermo restando che il miele biologico e grezzo costituisce la scelta migliore perché le sostanze nutritive rimangono intatte, in ogni caso il consumo di questa prelibatezza è vantaggioso anche per la salute.

Fonte energetica. Il miele è un mix naturale di zuccheri, proteine, carboidrati, minerali e vitamine. Questo lo rende particolarmente utile per gli atleti prima, durante e dopo allenamenti per aumentare la resistenza e l’energia.

Sedativo per la tosse. Diversi studi indicano che il miele contribuisce a limitare e a contrastare lo sviluppo di diversi tipi di batteri coinvolti nelle infezioni respiratorie. Un cucchiaino di miele sciolto nel latte è un ottimo rimedio naturale contro la tosse e le infezioni delle vie aeree superiori.

Contrasta i radicali liberi. Per la presenza di flavonoidi e polifenoli, il miele svolge un’azione utile a contrastare il processo di invecchiamento e a prevenire l’insorgenza di alcune patologie.

Protegge la pelle. Oltre a proteggere l’epidermide dall’azione degli agenti atmosferici come il vento e lo smog, svolge un’azione battericida particolarmente utile per la pelle e garantisce un ottimo livello di idratazione. Inoltre, applicare del miele su piccole ferite ne accelera il fisiologico processo di cicatrizzazione.

Favorisce il rilassamento. Tra le peculiarità del miele spicca quella di essere un calmante naturale. In caso di stress, ansia o insonnia, si consiglia di assumerne un cucchiaino prima di coricarsi.

Riduce le ulcere e i disordini gastrointestinali. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che l’azione antibatterica esercitata dal miele è efficace contro ulcere e infezioni gastrointestinali.

