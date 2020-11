Donati 9 pc alla scuola media "Primo Levi" di Rivoli

Nonostante il Covid e la crisi dovuta alla pandemia, non mancano i gesti di generosità in Piemonte. Due aziende del territorio, la Sys-tek di Torino e la Samec di Rivoli, entrambe associate Cna, hanno deciso di donare 9 personal computer alla scuola media "Primo Levi" di Rivoli, dove due giorni, in piena notte, ignoti avevano rubato altrettanti computer utilizzati per la didattica a distanza.

"Questa donazione - spiega la dirigente scolastica dell'istituto Alessandra Atanasio - é segno che il territorio é vicino alla scuola nonostante il momento complicato che stiamo vivendo. Oltre alle aziende, voglio ringraziare i docenti che in questi giorni hanno utilizzato i loro pc per garantire lo svolgimento delle lezioni da remoto".