Nasce Smart Polito: gli studenti del Politecnico lanciano il nuovo hub per il management e l'analisi dei dati

Creare un ponte tra la formazione ingegneristica e la gestione della cosa pubblica e trasformare i dati in strategie per il territorio. Con questi obiettivi nasce S.M.A.R.T. PoliTo, la nuova iniziativa studentesca del Politecnico di Torino che si presenterà ufficialmente martedì 16 dicembre.

L'evento di lancio, dal titolo simbolico “This is Our Future”, si terrà alle ore 18:15 presso gli spazi di Eredi Borgino (Via della Rocca 10, Torino). La serata sarà l'occasione per svelare la visione del progetto: un hub multidisciplinare dedicato all'approfondimento, alla sperimentazione e alla diffusione di competenze manageriali. Ospite sarà Vittoria Nallo, Consigliera Regionale e presidente del Gruppo Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, che dialogherà con gli studenti sul ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali e amministrativi. L'incontro verterà sull'analisi del territorio piemontese, sui processi di raccolta dati e sulla presentazione degli obiettivi a lungo termine del team.

S.M.A.R.T. PoliTo riunisce un team di studenti con l’obiettivo di sviluppare capacità analitiche e progettuali da applicare a contesti sia pubblici che privati. L'associazione mira a diventare una piattaforma autorevole capace di generare studi, analisi e prodotti divulgativi su temi cruciali quali la gestione dei processi, l'analisi economica e le strategie d’impresa.

"S.M.A.R.T. PoliTo nasce dalla volontà di non essere semplici spettatori del nostro futuro, ma attori consapevoli," dichiara Alberto Zamariola, co-fondatore del team. "Vogliamo costituire una piattaforma riconoscibile nel campo dell’ingegneria e del management, capace di generare conoscenza applicata. SMART PoliTo è la risposta determinata degli studenti alle sfide di enti pubblici e imprese: non solo analisi, ma risoluzione concreta. Applicando il framework S.M.A.R.T. (Strategy, Management, Analytics, Research, Technology), interveniamo direttamente sui progetti per trasformare le inefficienze in valore. Dalla mobilità urbana all'intelligenza artificiale, il nostro obiettivo è supportare il territorio implementando soluzioni misurabili e sostenibili, gestendo ogni fase dalla diagnosi al monitoraggio. Siamo il ponte operativo tra università e realtà lavorativa, pronti a mettere le nostre competenze al servizio della collettività per un impatto reale.

Il nostro obiettivo è fornire alla comunità accademica e al territorio strumenti concreti: dalle dashboard analitiche ai policy brief. Crediamo che la sinergia tra competenze tecniche e visione strategica sia la chiave per innovare tanto il settore privato quanto la pubblica amministrazione."

L’attività sarà organizzata in gruppi tematici che lavoreranno in sinergia, sotto la supervisione e il coordinamento di docenti e ricercatori dell'Ateneo. Attraverso progetti di ricerca applicata e osservatori tematici, S.M.A.R.T. PoliTo intende produrre risultati chiari e comunicabili: pubblicazioni, workshop e report periodici che favoriscano la collaborazione con organizzazioni esterne.