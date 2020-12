Backstage: coronavirus si riapre, ma la scuola? Rivedi la puntata

Coronavirus, si riapre (un po') ma la scuola no. Nel calendario delle riaperture manca la scuola. Per proteggere i più fragili si rischia di creare altre fragilità. Preoccupazioni, dubbi, paure: una situazione complessa in cui è difficile (ma necessario) fare un'analisi costi-benefici.

Le voci della politica, degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi. Patrizia Corgnati ne ha parlato con Lorenza Patriarca, consigliera Comune di Torino (Pd) e dirigente scolastica; Barbara Azzarà (M5S), consigliera delegata all'Istruzione Città Metropolitana Torino, Roberto Montà, sindaco di Grugliasco. Interverranno inoltre Carola Messina di Priorità alla Scuola, Duccio Chiapello, docente liceale, Valeria, Sara e Greta.

Rivedi la puntata a questo link: https://www.facebook.com/222098139755/videos/675682949761257