Ragazza 33 anni laurea in nutrizionismo e con master in gastronomia internazionale cerca occupazione.

La candidata ha esperienza come manager di sala ristorante, barista, bar tender, esperienza pluriennale in gestione eventi per grandi brand con ottimo appeal nell'assistenza alla clientela, vendita, gestione problematiche e di tipo burocratico.



Esperienza pregressa di economia domestica e grande empatica verso i bambini