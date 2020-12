Da Israele a Torino: 20 medici in aiuto del Piemonte per combattere il Covid

Sono 20, specializzati in campi differenti e partiranno da Tel Aviv con direzione Italia, per sostenere la nostra lotta contro il Coronavirus. In particolare, la lotta del Piemonte: sono i medici che hanno raccolto l'appello dell'ambasciatore israeliano in Italia, Dor Eydar e che dall'ospedale Sheba di Ramat Gan sono pronti a unirsi al sistema piemontese in prima linea.

A riferirlo è il Jerusalem Post, che racconta come il ministero degli Esteri e quello della Sanità si siano accordati per dare risposta a una lettera con cui lo stesso governatore del Piemonte, Alberto Cirio, chiedeva sostegno. La delegazione è guidata dal professor Elhanan Bar On ed è attesa in Italia nelle prossime ore.



I medici israeliani opereranno soprattutto presso l'ospedale Ferrero di Verduno, in provincia di Cuneo.

Già nel corso della prima ondata di Coronavirus il Piemonte aveva ricevuto supporto dall'estero. In quel caso si era trattato di una delegazione di medici provenienti da Cuba.