Inaugurato a Nichelino il Bar Lab, impresa sociale che avvia gli studenti della formazione professionale al lavoro

"Non abbiamo fatto nascere l'ennesimo bar a Nichelino, ma dato un nuovo esempio formativo, grazie alla connessione tra l'amministrazione ed Egim". Con queste parole il sindaco Giampiero Tolardo, assieme a Marco Muzzarelli, direttore di Fondazione Engim prima di tagliare simbolicamente il nastro per inaugurare il nuovo Bar Lab in via Galimberti 3, accanto all'Informagiovani e al centro Grosa.

In realtà, il bar è attivo già da alcuni giorni, accompagnando anche le 'Notti magiche' che si vivono nel piazzale accanto, quando la sera si accende il megaschermo per vivere tutti assieme a Nichelino le partite della Nazionale agli Europei di calcio. “Abbiamo deciso di avviare e sostenere un percorso di rilancio del bar che è una sorta di trait d’union tra due spazi di aggregazione molto importanti per la città", ha raccontato l’assessore al Lavoro e alle Politiche giovanili Fiodor Verzola, l'uomo che tre anni fa aveva immaginato questo cambiamento.

Trait d'union tra gli spazi aggregativi della città

"Lo scopo era duplice, da un lato l’esigenza di migliorare qualitativamente la fruizione dei locali e, dall’altro, puntare a una forma di gestione finalizzata alla valorizzazione di percorsi di inserimento di giovani nel mondo della formazione professionale, favorendo apprendimento e l’autonomia. Per procedere ci siamo affidati all’Impresa Sociale Formativa Non Simulata”.

Le Imprese Formative avviate da Engim hanno l’obiettivo di far sperimentare gli allievi in luoghi di lavoro reali, dove i ragazzi continuano a formarsi, ma hanno già a che fare con clienti e commesse vere. Sono realtà che consentono ai giovani di entrare “gradualmente” nel mondo del lavoro, in cui a tutti viene data la possibilità di sperimentarsi in un luogo di lavoro “protetto”, adatto anche ai più fragili. Così, oggi ci sono tre ragazzi al bancone che servono i clienti e nei prossimi mesi, a rotazione, toccherà ad altri 4-5 di loro, tutti freschi di studio, per incoraggiare la partecipazione dei giovani delle comunità locali per favorire i legami sociali del territorio e valorizzare il ruolo delle persone che vi abitano.

A Nichelino dopo Torino e Pinerolo

Il Bar Lab di Nichelino è la terza impresa formativa Engim aperta in Piemonte, dopo il BARtigianelli di Torino e La Bottega di Leo a Pinerolo, oltre che la tredicesima sul territorio nazionale.

“Engim ha coinvolto direttamente gli studenti e le studentesse dei corsi per il conseguimento della qualifica biennale di operatore Sala e Bar, oltre ad ed ex studenti che negli anni passati hanno conseguito positivamente il titolo – hanno spiegato il sindaco Tolardo e l’assessore Verzola - Lo stesso ente individua i docenti e i tutor delle attività e delle progettualità avviate all’interno del punto bar, oltre alla figura professionale che sarà responsabile e gestore del Bar. A queste vanno aggiunte eventuali altre figure di supporto, eventuali altre figure professionali assunte con contratto, tirocinanti e collaboratori, coinvolgendo eventuali studenti/lavoratori fragili. L’Impresa Formativa si impegna a dare massima visibilità e valorizzazione agli studenti partecipanti al processo di Impresa Sociale Non Simulata. Una grande opportunità per i nostri giovani”.

Verzola: "Presidio culturale e sociale del territorio"

"Abbiamo dato vita ad un presidio sociale e culturale del territorio, lo abbiamo già visto durante le partite della nazionale", ha concluso Verzola. "Dietro c'è stato un lavoro lunghissimo e molto intenso, con Engim che si è buttato con entusiasmo in questa avventura. Questa è una grandissima opportunità per i giovani che studiano e crescono nel nostro territorio per capire cosa è il mondo del lavoro".