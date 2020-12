Buoni Limiti sui Videogiochi

È ormai consuetudine che i ragazzi e i bambini impieghino parte del loro tempo con i videogiochi. In casi eccezionali, si può diventare giocatori compulsivi. I segnali da osservare riguardano in generale un’eccessiva spesa di tempo verso i giochi, trascurando anche altre attività della vita quotidiana.

Per questo è importante scegliere e far rispettare determinati limiti di gioco.

Per i bambini, ma anche i ragazzi entro i 18 anni, questo è un compito che deve essere svolto dai genitori prevalentemente. È molto importante rendere chiare le regole: infatti si riscontra proprio una lacuna dal punto di vista della definizione di quest’ultime secondo rilevazioni di settore.

Delle buone norme devono tenere conto di alcuni principi fondamentali. Innanzitutto il ruolo del gioco deve essere confinato a una finestra temporale limitata soltanto dopo che il soggetto abbia terminato tutte le altre responsabilità giornaliere. In questo modo giocare diventerà un premio e non un diritto come si tende a far prevalere quest’attività.

Come intervalli di tempo limite, sarebbe auspicabile non superare i 60 minuti al giorno. Questi devono includere tutti i tipi di svago ludico a cui i ragazzi hanno accesso, senza distinzione tra console, tablet, pc o smartphone.

Non bisogna trascurare neanche la decisione di una conseguenza associata alla violazione delle regole. Essa deve essere immediatamente operativa e non deve poter subire indulgenze.

Infine, dovrete cercare di mantenere un comportamento coerente con tutta la vostra politica di gioco. Non sarà un obiettivo facile da perseguire: richiederà molto impegno, anche nello stare aggiornati sui mondi dei videogiochi che corre inesorabilmente con novità sempre più avanzate, basti pensare alla XBox X o a Stadia.

Potrete anche usare dei metodi positivi per contrastare il desiderio di gioco dei vostri bambini, per esempio proponetegli attività alternative che facciano scoprire nuovi lati della propria personalità. Se i vostri ragazzi hanno degli interessi particolari, sosteneteli e cercate di svilupparli per vedere come reagiscono ai nuovi stimoli.