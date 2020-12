Nel Duomo di Torino il presepe si adegua al Covid: Giuseppe e Maria indossano le mascherine [VIDEO]

Non è un presepe come tutti gli altri quello allestito quest’anno all’interno del Duomo di Torino: da Maria a Giuseppe, passando per i pastori e i musicisti, tutti indossano le mascherine che proteggono dal Covid.

Una rappresentazione singolare, inaspettata, impossibile anche solo da immaginare se si ritorna allo scorso Natale. Quest’anno la tradizione sembra essersi adeguata a un tempo profondamente segnato dal Coronavirus: gli unici esenti da dispositivi di protezione individuale, proprio come nella realtà, sono gli animali. Il bue e l’asinello, come le pecore, non indossano una mascherina.

Rimane il dubbio su come verrà presentato Gesù Bambino, che nella notte tra il 24 e il 25 dicembre troverà posto nella culla fatta di legno e paglia. Mascherina si o mascherina no? Di certo dal Duomo di Torino arriva un messaggio a tutti i fedeli che si recheranno in chiesa e avranno modo di vedere il presepe: proteggersi rimane la forma di prevenzione più efficace.