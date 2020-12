Basket |

Sferabit è nuovo official sponsor della Reale Mutua Basket Torino

è una software house rivolta agli Ordini Professionali, Organismi di Mediazione e Camere Arbitrali

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l'accordo con Sferabit, che sarà Official Sponsor per la stagione 2020/2021. Sferabit è una software house rivolta agli Ordini Professionali, Organismi di Mediazione e Camere Arbitrali. Nasce nel gennaio 2011 da un piccolo ma preparato team di programmatori, specialisti nel settore degli Ordini professionali, che hanno unito esperienza e disponibilità per creare servizi e prodotti utili, semplici e diretti (“dal produttore al consumatore”). È guidata da Bruno Palombella, programmatore e formatore con un bagaglio di esperienze di tutto rispetto avendo informatizzato e istruito numerosissime segreterie di Ordini degli Avvocati, Architetti, Commercialisti, Guide Alpine, Tecnologi Alimentari e Organismi di Mediazione su tutto il territorio nazionale. Tutti i progetti sono creati “per e con” i clienti cercando di mirare dritto al bersaglio, offrendo la migliore customer experience possibile. Ovviamente sono garantiti tutti gli standard professionali di sicurezza e affidabilità attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. "È davvero bello – commenta l'amministratore delegato della Reale Mutua Basket Torino, Renato Nicolai – quando si riesce a coinvolgere nel progetto una realtà di questo livello. Una partnership nata dalla passione di Bruno Palombella, un nostro tifoso, che ringraziamo per averci dato fiducia e aver sposato la causa gialloblù".

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.