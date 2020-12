Il Superbonus 110...spiegato dal commercialista

Lo Studio Bruma – Amministrazione Stabili e Facility Service di Via Montanaro 17/5, Grugliasco, con il supporto del proprio commercialista ne spiega il funzionamento:

Viene studiato e fornito dettagliatamente un quadro dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, questo serve per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

In riferimento al Superbonus 110 in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs 241 del 9 luglio 1997 tramite un’apposita comunicazione che verrà inoltrata all’Agenzia delle Entrate la quale attesterà la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (principalmente, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

