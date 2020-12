Protesta dei No Tav in piazza Castello: "Investire denaro in sanità pubblica"

"I soldi che vorrebbero spendere per il Tav, circa 9 miliardi di euro per il solo tunnel, devono essere investiti nei presidi sanitari pubblici, nel personale, nell'assistenza medica territoriale".

É il messaggio lanciato stamattina in piazza Castello da un centinaio di manifestanti No Tav, che l'8 dicembre si ritroveranno in Val Susa per ricordare i fatti avvenuti a Venaus, quando gli oppositori della Torino-Lione fermarono per la prima volta i lavori di trivellazione per il treno ad alta velocità.

"La nostra lotta va avanti da trent'anni e continuerà fino a quando quel treno non sarà fermato" dicono gli attivisti, che poi aggiungono: "Il Tav é un'opera inutile, servono piú risorse per la sanità pubblica, soprattutto adesso che stiamo vivendo questa lunga pandemia".