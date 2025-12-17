 / Cronaca

Cronaca | 17 dicembre 2025, 13:38

Barriera di Milano, ennesimo furto in un’auto: rubato uno zaino con le medicine

Il fatto nella notte in via Gottardo. Il ladro sarebbe fuggito a bordo di un monopattino

Furto in un'auto in via Gottardo

Ancora spaccate ai danni delle auto in sosta nel quartiere Barriera di Milano. Questa mattina lungo via Gottardo, un residente si è ritrovato la propria macchina con uno dei vetri anteriori in frantumi. Dal veicolo è stato rubato uno zaino contenente delle medicine.

Secondo quanto riportato da un testimone, l’autore del gesto sarebbe un soggetto nordafricano poi fuggito a bordo di un monopattino. Un episodio, l'ennesimo, che torna a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza in periferia.

Sul luogo del fattaccio è intervenuta Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6. "Trovo assurdo che oggi non si possa più lasciare neanche uno spillo in auto senza rischiare furti o danneggiamenti. Auspico che nel tratto di via Gottardo dove si è verificato il fatto possa essere installata una telecamera, così da poter identificare il responsabile".

Secondo la consigliera, l’episodio non è un caso isolato ma rappresenta "un esempio concreto di realtà e non di percezione", ribadendo la necessità di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai residenti del quartiere.

Philippe Versienti

