Colpiscono a un bancomat nel Cuneese, ma lasciano i soldi a Cavour

Colpiscono a Morozzo, ma lasciano la refurtiva a Cavour. Nottata “sfortunata” per una banda di malviventi che pensava di portarsi a casa un doppio bottino, ma l’intervento di una guardia giurata glielo ha impedito. Verso le 00.45, con il volto travisato hanno fatto saltare il dispositivo Atm a servizio dello sportello di Morozzo della Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi, in via Guglielmo Marconi 48. La tecnica è quella della ‘marmotta’, con un ordigno artigianale che permette di far saltare i bancomat senza che i soldi vengano macchiati dai sistemi di sicurezza e quindi siano inutilizzabili.

Il colpo ha fruttato circa 12.000 euro in contanti. Fuggiti su un suv, la banda ha pensato bene di fare un secondo assalto, stavolta alla Bper in centro a Cavour, in via Giolitti 165. Ma il piano non è riuscito. Il passaggio di una guardia giurata, che ha chiamato i soccorsi, verso l'1,50, li ha fatti fuggire, lasciando lì l’intera refurtiva di Morozzo, recuperata dai carabinieri della stazione locale.