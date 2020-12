Moncalieri, il Comune installa nuove telecamere e inizia il progetto di riqualificazione del centro

Il Comune di Moncalieri ha deciso di installare altre tre telecamere a controllo di altrettanti semafori di incroci giudicati pericolosi.

Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale dei giorni scorsi. Si tratta delle intersezioni tra corso Roma e corso Trieste, tra strada Revigliasco e via Boccardo e tra strada Revigliasco e strada Genova. La gara d’appalto sarà intorno ai 250 mila euro.

Intanto inizia il percorso per la riqualificazione definitiva del centro della piazza Vittorio Emanuele II, che si concluderà a gennaio. A partire dal 14 e 15 dicembre sarà vietato parcheggiare nella piazza del centro storico, per l’inizio dello smantellamento dell’aiuola centrale, a cui subentreranno panchine e una mini zona pedonale lungo la dorsale della piazza, fino a via San Martino.

Gli uffici tecnici del Comune hanno ordinato la messa in sicurezza dell’edificio accanto all’Arco di borgo Navile, lato piazza Caduti, visto che dopo un sopralluogo svolto con la Polizia locale, si è notato come la facciata risulti rovinata e a rischio distacco in alcune parti.