Botte alla madre di 87 anni che non gli dà i soldi: arrestato per maltrattamenti

Voleva soldi e per ottenerli era disposto a tutto: pressioni psicologiche, minacce psicofisiche, fino alla violenza e alle botte. Vittima di un uomo di 51 anni, italiano, era la madre di 87 anni, fino a quando i carabinieri sono intervenuti per porre fine alla vicenda, arrestando il colpevole.

L'uomo chiedeva denaro per comprare droga, continuamente. Ma non sempre la mamma aveva denaro a disposizione e questo scatenava l'ira e la violenza del tossicodipendente. Una situazione che la donna non ha mai denunciato, ma che è emersa dopo l’ultimo litigio. Alcuni vicini di casa hanno sentito le urla dell’uomo e della vittima e hanno chiamato il 112.