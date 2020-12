Interventi straordinari sul tunnel della provinciale 590 della “Val Cerrina”

Sono in corso una serie di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici del tunnel della Sp. 590 della “Val Cerrina”, dal km 3+380 al km 4+280 nel comune di San Mauro. Dal 10 dicembre è stata disposta la chiusura al transito per tutti gli utenti, dalle ore 8,30 del 10 dicembre fino alle ore 16,30 del 17 dicembre con deviazione del transito su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex Ss. 590 tratta comunale).

Si tratta di interventi di adeguamento delle cabine di trasformazione, di revisione degli impianti di illuminazione, dell’ impianto antincendio e di quello di ventilazione, per un importo complessivo di 500mila euro. I lavori proseguiranno anche dopo al riapertura del tunnel e dovrebbero concludersi entro il mese di marzo.