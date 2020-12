NTT DATA scommette su Torino, al via 100 nuove assunzioni

NTT DATA, uno dei principali player globali nell’ambito della consulenza IT, ha aperto le selezioni per assumere 100 nuove risorse da inserire nell’organico della sede di Torino.

I talenti andranno ad arricchire e diversificare il know-how della sede torinese, in cui lavorano già circa 200 persone. Obiettivo primario della selezione è, infatti, quello di individuare e valorizzare le risorse del territorio, in linea con l’impegno assunto da NTT DATA in tutte le sedi in cui è presente in Italia.

La ricerca di nuove risorse è indirizzata a figure professionali con diversi livelli di esperienza, sia junior sia senior consultant, provenienti principalmente dall’area informatica, ingegneristica e tecnico-scientifica. Le posizioni aperte sono di interesse sia per neolaureati in materie STEM, che per esperti quali Solution Architect, Software Developer java, System Engineer e professionisti in ambito Security e Data Intelligence, come Power BI Senior Consultant, Qlik Senior Expert, GCP Data Engineer e Azure Cloud Engineer. I neolaureati, in linea con i valori di NTT DATA, saranno seguiti con attenzione affinché possano crescere professionalmente in seno all’azienda.

“Nonostante le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo, NTT DATA continua a credere e a investire in Italia - ha dichiarato Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA Italia ed EMEA – La nostra resilienza e la capacità di innovazione ci rende una delle poche realtà in Italia che continua ad assumere e a scommettere sul territorio. Proprio come abbiamo fatto negli anni scorsi nelle Sedi di Napoli e Cosenza, che hanno più che raddoppiato l’organico, ora è Torino a essere al centro dei nostri piani di sviluppo.”

Grazie a questo programma di assunzioni NTT DATA andrà a completare la trasformazione da system integrator a eccellenza nel settore della consulenza, in grado di affiancare passo dopo passo i propri clienti nello studio, nell’applicazione e nella realizzazione di piani integrati per traghettare le imprese verso la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica.

Per candidarsi è possibile accedere alla sezione Career del sito NTT DATA.