Sanità, Magliano (Moderati): "Non solo Rsa, diamo ai disabili ospiti delle strutture-alloggio la possibilità di tornare a incontrare genitori e familiari"

"Permettiamo agli ospiti delle strutture per persone con disabilità o autismo di tornare a incontrare i propri familiari: tantissimi non hanno la possibilità di farlo dall'inizio del primo lockdown della scorsa primavera". La richiesta è partita oggi, in Consiglio regionale, dal presidente dei Moderati Silvio Magliano.

"Ho nuovamente presentato questa richiesta alla Giunta Regionale. L'ho invitata ad assumersi le proprie responsabilità e, per quanto di propria competenza, a fare in modo che alle affermazioni di principio facciano seguito i fatti. Ancora una volta, l'Assessore Icardi ha rivendicato la propria sensibilità sul tema e si è detto d'accordo sul fatto che l'isolamento sta durando da troppo tempo. Bene: adesso seguano i fatti".

"Il Dirmei - ha concluso Magliano - dirami al più presto le disposizioni affinché i familiari degli ospiti possano accedere alle strutture, presso le quali sono ospitati ragazzi che, in molti casi, non li incontrano da quasi un anno. Per le ragazze e per i ragazzi con disabilità intellettiva una così prolungata interruzione di un rapporto affettivo costante con i propri familiari rischia di trasformarsi in regressioni e in altre conseguenze preoccupanti".