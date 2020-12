Evolgo, una rete di vantaggi per gli autoriparatori: intervista a Catia Amodeo

Evolgo! è la prima rete di imprese nazionale nell'ambito dell'automotive, diffusa in Liguria, Piemonte e Campania.

Diventare retista Evolgo offre numerosi vantaggi per l’autoriparatore che abbia voglia di crescere imprenditorialmente, vincendo le sfide provenienti del mercato.

La rete permette infatti di raggiungere obiettivi altrimenti difficili per un’azienda singola e rappresenta una grande opportunità di innovazione tecnologica.

Abbracciare il progetto Evolgo significa entrare a far parte di un gruppo coeso e qualificato, in cui confrontarsi e sentirsi tutelati.

Lo spiega bene Catia Amodeo, che si occupa del coordinamento e dello sviluppo di rete per il territorio piemontese (attiva in questo periodo presso il centro servizi F.lli Basile in corso Brescia 28/B, Torino, ed Evolgo Piemonte, via Marchesi 9, Collegno): "Un autoriparatore interessato al servizio potrà mettersi direttamente in contatto con me, per un primo colloquio, e poi dovrà compilare una domanda di adesione alla rete che andrà validata dal cda di Evolgo".

Tra i vantaggi riservati alle carrozzerie aderenti, sconti per l'acquisto di forniture, finanziamento di attrezzature tecnologicamente avanzate, codatorialità, accesso alla formazione professionale e accordi con player internazionali per le riparazioni complesse.

Per maggiori informazioni:

Evolgo! Piemonte

Centro servizi F.lli Basile

Corso Brescia 28/B - Torino

Catia Amodeo

Coordinamento e sviluppo di rete

333 3338174

catia.amodeo@gmail.com

www.evolgoitalia.it