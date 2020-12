Controlli antidroga nel Torinese, tre arresti nelle ultime 24 ore

Tre persone sono state arrestate nelle ultime 24 ore nell'ambito dei controlli predisposti dai carabinieri di Torino contro lo spaccio.

Nel capoluogo, in via Nicola Fabrizi, i militari dell'arma hanno fermato un gabonese di 23 anni, che nascondeva in tasca dosi di eroina.

A Nichelino è stato arrestato un 49enne mentre consegnava una dose di hashish a un cliente. Nella sua abitazione sono stati ritrovati 70 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento.

Infine, a Piossasco, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 53 anni che teneva in tasca 13 grammi di hashish, mentre altri 60 sono stati rinvenuto nel suo appartamento.