Multe per 55mila euro e oltre undici chili di melassa fuori legge sequestrati. E' il bilancio dei controlli effettuati nel corso dell'anno da parte dei carabinieri del Comando per la Tutela della Salute: riflettori accesi, in particolare, sui cosiddetti “shisha bar” presenti sul territorio torinese, ovvero i locali etnici in cui è possibile fumare il narghilè.
Le operazioni, svolte in maniera congiunta dai Nas Carabinieri di Torino e dall’Agenzia delle Dogane e monopoli di Torino, hanno permesso di accertare numerose infrazioni, in particolare la detenzione e l’impiego di melassa di contrabbando utilizzata con narghilè, priva della necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I titolari delle attività coinvolte, oltre alla multa e al sequestro dei prodotti, sono stati tutti segnalati alle autorità competenti.
Cronaca | 17 dicembre 2025, 07:00
Riflettori accesi sugli shisha bar di Torino: i carabinieri sequestrano oltre 11 chili di melassa per narghilè di contrabbando
Gli uomini dei Nas hanno controllato i locali pubblici in cui si aggiravano le regole dell'Agenzia delle dogane: multe per 55mila euro
