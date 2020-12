Petrarulo: "Chi si occupa della pulizia dell'ex area di servizio di corso Giulio Cesare angolo via Pergolesi?"

In Corso Giulio Cesare angolo Via Pergolesi è presente un piazzale che prima era occupato da un'area di servizio di un benzinaio. Questa area risulta abbandonata, sporca e sono presenti anche rifiuti ingombranti accatastati.

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare Lista Civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo ha presentato in data odierna un'interpellanza per sapere di chi sia la proprietà dell'area in oggetto, chi si debba occupare di tenere pulita la medesima, nel caso in cui la competenza sia dell'Amiat con quale frequenza sono cadenzati i passaggi, nel caso si tratti di proprietà privata se non si ritenga necessario prendere provvedimenti a riguardo.