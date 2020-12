Ospedale Martini, parte il progetto di cure domiciliari: le radiografie anche a casa e nelle rsa

Evitare i ricoveri non necessari, seguendo il percorso di guarigione dei pazienti direttamente a casa, alleggerendo così la pressione sugli ospedali. E' questo l'obiettivo del progetto di radiologia domiciliare attivato, per il momento, per i pazienti dell'Asl Città della Salute all'ospedale Martini.

Già dalla prossima settimana, i tecnici di radiologia si recheranno presso le Rsa e le abitazioni private per effettuare le radiografie. In tutto il Piemonte - la radiologia domiciliare è già attiva a Chivasso, Rivoli e Asti - l'obiettivo è creare un coordinamento regionale per raggiungere 10.000 persone all'anno.

"Partiamo dalle Rsa perché durante l'epidemia sono state molto colpite. Facciamo assistenza sul posto, isoliamo i casi sospetti e trasferiamo in ospedale solo chi ha davvero bisogno", ha spiegato all'Ansa il coordinatore di radiologia del Martini, Danilo Sorrentino, che è anche presidente della Commissione d'albo dei tecnici di radiologia medica di Torino, Aosta, Alessandria e Asti.